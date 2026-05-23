Kadıköy'de seyir halindeki otomobilin sürücüsü D.T., seyir halindeyken direksiyon başında aniden rahatsızlandı. Fenalaşan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte araç kontrolden çıktı.
ÖNCE ÇARPTI, SONRA TAKLA ATTI
Kontrolden çıkarak bir anda hızlanan otomobil, aynı yönde ilerlemekte olan H.K. idaresindeki otomobile arkadan hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan D.T. yönetimindeki araç takla atarak durabildi. Tüm bu anlar, o sırada yolda ilerleyen başka bir otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın aniden hızlandığı, çarpışmanın ardından takla attığı ve çevredeki vatandaşların hızla yardıma koştuğu anlar yer aldı.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü D.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.