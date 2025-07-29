Son 10 yılda önce Ovacık sonrasında Tunceli Belediye Başkanlığı görevlerini yürüten Fatih Mehmet Maçoğlu, bu süreçte yaptığı açıklamaları ve uygulamaları ile kamuoyu tarafından 'Komünist Başkan' olarak adlandırıldı.



KADIKÖY'DE BEKLEDİĞİ OY ORANINI YAKALAYAMAMIŞTI



Yürüttüğü politikaların ardından oldukça popüler hale gelen Maçoğlu, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) aldığı karar sonucunda 31 Mart 2024 tarihli seçimlerde İstanbul'un Kadıköy ilçesinden aday gösterildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kalesi olan bölgede sürpriz şekilde aday yapılan Maçoğlu, sandıkta umduğunu bulamadı ve seçimlerden yüzde 10.02'lik oy oranı ile üçüncü sırada ayrıldı.

Yaşadığı seçim mağlubiyetinin ardından Tunceli'ye dönen Maçoğlu'nun yaşamını nasıl sürdürdüğü merak edilirken, 56 yaşındaki ismin yeni başladığı mesleği gündem oldu.

GEÇİMİNİ ARICILIK YAPARAK SAĞLIYOR



Kadıköy'deki adaylık serüveni tartışmaların ardından son bulan Maçoğlu, memleketi Tunceli'de arı yetiştiriciliğine başladı. Sosyal medya hesabından sık sık yaptığı paylaşımlarda arıcılığı teşvik eden Maçoğlu, son paylaşımında Arı bakımı ve kovanların bölünme işleminin ardından arılarımızı bal üretimi için yüksek rakımlı yaylalara göndereceğiz. Doğayı koruyan, ekolojiyi savunan üretim biçimlerini desteklemekle kalmayıp aynı zamanda bir parçası olacağız” ifadelerini kullandı.





