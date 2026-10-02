İstanbul’un Kadıköy ilçesi Rasimpaşa Mahallesi'nde E.Ö. isimli 36 yaşındaki kişinin silahla yaralanmasının ardından Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

ALACAK ANLAŞMAZLIĞI

Yapılan incelemelerde, yaralanan E.Ö. ile 34 yaşındaki S.Ç., arasında daha önceden alacak meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu belirlendi.

TARTIŞMANIN ARDINDAN ATEŞ AÇILDI

Polisin soruşturmasında S.Ç.'nin, İ.E. (54) ve M.A. (47) ile birlikte olay yerine geldiği tespit edildi. Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.A.'nın silahla E.Ö.'ye ateş ettiği belirlendi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, olaya karıştıkları değerlendirilen S.Ç., İ.E. ve M.A.'yı gözaltına aldı.

SİLAH ÇÖP KONTEYNERİNDEN ÇIKTI

Soruşturma kapsamında M.A.'nın saldırı sırasında kullandığı değerlendirilen silah da bulundu. Ekipler, silahı bir çöp konteynerinde ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A., "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.