Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer… Manchester United’dan halef-selefler. İngiltere’de 4 yıl önce birbirlerine laf atarak yolları ayrılmıştı. F.Bahçe-Beşiktaş derbisi ile son dansta tekrar

buluşuyor. Son dans, çünkü bu sezonun son derbisi. Son dans, çünkü G.Saray ve Beşiktaş’a

karşı 2 yenilgi ve 1 beraberlik alan Mourinho’nun derbi kazanması için son fırsat.

ŞEYTANLARIN GÖZÜ BU MAÇTA

Fenerbahçe kaybederse, şampiyonluk hayallerine veda edecek. Beşiktaş kaybederse üçüncülük yolunda yara alacak. Telafisi yok bu derbinin. Mourinho, Süper Lig’de Löw’den (1998/99) bu

yana Beşiktaş’a rakip olduğu ilk iki maçı kaybeden ilk teknik direktör olma tehlikesi ile de karşı

karşıya. Bu maç Portekiz ve Norveç’in yanı sıra Manchester’da da ilgiyle izlenecek.

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında yenilmezlik serisini 18 maça çıkarmayı hedefliyor. Ligde 13 galibiyet elde eden Sarı Kanarya son yenilgisini Beşiktaş’tan almıştı

FENER'DE 4 EKSİK

Hastanede enfeksiyon tedavisi gören Mert Hakan, sakatlıkları bulunan Amrabat ile Saint Maximin ile kart cezalısı Kostic forma giyemeyecek. Takımla kontrollü olarak çalışmalara başlayan Mert Müldür’ün durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

KARTAL'DA 3 EKSİK 1 ŞÜPHELİ

Sakat Bahtiyar, Ernest Muçi ve Elan Ricardo derbide forma giyemeyecek. Hafta içerisinde antrenmanlara başlayan Felix Uduokhai konusunda ise son karar teknik ekibin. Alman stoper antrenmanlarda iyi bir görüntü çizdi.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf, İsmail, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Talisca, Dzeko

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Amir, Gedson, Rafa Silva, Mario, Rashica, Immobile