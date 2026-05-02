Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın hat-trick yaparak yıldızlaştığı maçta Başakşehir'i sahasında 3-1 yendi. Sarı-Lacivertlilerin gollerini 28, 57 ve 72'de Talisca atarken; Başakşehir'in tek sayısı 36'da Amine Harit'ten geldi.

Galatasaray'ın Samsunspor deplasmanından 4-1 mağlubiyetle ayrıldığı günde Fenerbahçe, puanını 70'e çıkararak aradaki farkı 4'e düşürdü.

MAÇIN ÖZETİ

21. dakikada Fred'in ara pasında Talisca ağları buldu ancak ofsayt bayrağı kalktı, pozisyon gol değeri kazanmadı.

25. dakikada Talisca boş kaleyi kaçırdı! Musaba'nın ortasında Muhammed'den seken topta bomboş kalan Talisca, kafayla topu auta gönderdi.

28. dakikada gol! Talisca bu kez çerçeveyi buldu! Ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Sambacı, fileleri havalandırıp takımını öne geçirdi.

36. dakikada gol! Kadıköy'de skora denge geldi! Harit, orta saha çizgisinin sol kanadından aldığı topu kale önüne kadar sürdü, Oosterwolde'ye çarpan şutu ağlara gitti! Skora denge geldi.

57. dakikada gol! Talisca bir kez daha fileleri havalandırdı. Fred 'in klas pasında plase vuran Talisca, takımını bir kez daha öne geçirdi.

68. dakikada Talisca hat-trick yapmak üzereydi! Oğuz'un pasında bu kez uzak mesafeden plase deneyen Talisca'ya Muhammed gol izni vermedi, korner.

72. dakikada gol! Talisca hat-trickini tamamladı! Fred'in pasınca uzak mesafeden ayak içiyle köşeyi bulan Sambacı, farkı ikiye çıkardı.