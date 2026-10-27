Olay, Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Şefikbey Sokak’ta meydana geldi. Kolonlarında ve iç kısımlarında çatlaklar oluştuğu belirtilen 3 bina hakkında kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı alındı.

Tahliye işlemleri için sokağa gelen belediye ekiplerinden ek süre talep eden bina sakinleri ile görevliler arasında tartışma yaşandı. Sakinler, kendilerine resmi tebligat ulaştırılmadığını ileri sürerek işlemlerin nasıl yürütüleceğine ilişkin açıklama istedi.

“Siz çıktıktan sonra tebligat göndereceğiz diyorlar”

Bina sakinlerinden Recai Adilbey, kendilerine resmi tebligat verilmediğini öne sürerek sürece tepki gösterdi.

Adilbey, “Resmi tebligatınız var mı? Yok. Elimize tebligat verin diyoruz, ‘siz çıktıktan sonra tebligat göndereceğiz’ diyorlar. Bu insanlar İstanbul’un çeşitli semtlerine dağılırlarsa tebligatları ellerine nasıl geçireceksiniz? Şimdi bu yaptığınız hukuksal bir şey değil. Hukuka aykırı bir işlem bu” dedi.

Yaklaşık 15 gündür tebligat beklediklerini iddia eden Adilbey, kendilerine kısa süre içinde binaları boşaltmalarının söylendiğini belirterek, “Evrak verin diyoruz, evrak da vermiyorsunuz. Hangi yetkiyle bunu yapacaksınız?” ifadelerini kullandı.

“Kanser hastamız var, bu insanı nereye götüreceksiniz?”

Üç binada toplam 62 daire ve 15 dükkân bulunduğunu belirten Adilbey, tahliye sürecinde sağlık sorunları yaşayan kişilerin durumuna da dikkat çekti.

Binalarda beyin ameliyatı geçirmiş ve evinde özel donanımlı cihaz kullanan bir kişinin yanı sıra kanser, diyabet ve böbrek hastalarının da bulunduğunu söyleyen Adilbey, “Kanser hastamız var, şeker hastası var, böbrek hastası var. Şimdi siz bu insanı nereye götüreceksiniz? Hangi kanunun hangi maddesinde var böyle bir şey? Bize bunu izah etsinler” diye konuştu.

Tahliye sürecine ilişkin bina sakinlerinin itirazları sürerken, olayla ilgili belediye ekiplerinden yapılan bir açıklamaya ilişkin bilgi paylaşılmadı.