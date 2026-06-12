Cengiz Karagöz

İstanbul Kadıköy Rıhtımı’nda yapılması planlanan “Kadıköy Rıhtım Ulu Camii” projesi bir kez daha yargıya taşındı. İlk olarak 2015’te Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başvurusu ile gündeme gelen cami projesi, sahildeki dolgu alanda cami, sosyal alanlar ve yeraltı otoparkını kapsayan bir külliye olarak tasarlandı.

DOLGU ALANA YAPILACAK

Daha önce iptal edilen projeyi ele alan İstanbul 5. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 6 Mayıs’ta onay verildi. TMMOB Mimarlar Odası da yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı. Dilekçede, bilirkişi raporuna değinildi. Projenin ulaşım sorunu yaratacağı, tescilli yapılar ve ağaçların zarar göreceği belirtildi. Proje alanının, Marmara ve Adalar Çevre Koruma Bölgesi içinde, dolgu alanda ve tescilli İskele Polis Karakolu’nun yanında olduğu hatırlatıldı.

SİLÜET TAMAMEN DEĞİŞECEK

Silüet ve koruma açısından yapılan değerlendirmeler de dilekçede yer aldı. Bilirkişi raporunda, “önerilen cami, şadırvan, kültür merkezi ve hizmet yapıları binasının ölçek olarak diğer yapılardan, gabari olarak en yüksek Haydarpaşa Garı’ndan daha yüksek olduğu” belirtildi. Yapıların “cephe, kütle, konum, gabari, ulaşım ve tescilli ağaçlar açısından” koruma mevzuatına uygun olmadığı ifade edildi.