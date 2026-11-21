İstanbul’un Kadıköy ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, denizde bir kişinin cesedi bulundu. Denizde hareketsiz halde birini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler, denizdeki kişiyi sudan çıkardı. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 20 yaşındaki Cenk Kula olduğu belirlendi. Gencin ailesinin, İstanbul Numune Hastanesi morguna giderek cenazeyi teşhis ettiği öğrenildi. 4 AY ÖNCE İŞ BULMAK İÇİN İSTANBUL’A GELMİŞ Yaklaşık 4 ay önce iş bulmak amacıyla İstanbul’a geldiği belirtilen Cenk Kula’nın ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu. Gencin cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cenk Kula’nın cenazesinin, pazar günü Bursa’nın Karacabey ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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