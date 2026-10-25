Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in İstanbul Kadıköy Lisesi ziyareti öncesinde asılan pankart nedeniyle Türkiye İşçi Partili (TİP) iki öğrenci gözaltına alındı.

TİP'li öğrencilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gözaltına alınanların Öğrenci Bürosu üyesi Nevin Tekin ve Nehir Dizdar olduğu duyuruldu. Öğrenciler, arkadaşlarının derhal serbest bırakılmasını istedi.

“DOĞRULARI SÖYLEMEKTEN BİR ADIM BİLE GERİ ATMAYACAĞIZ”

Gözaltılara tepki gösterilen açıklamada, “Baskılarınızla gerçeklerin üzerini örtemezsiniz, gençliğin hesap sormasını engelleyemezsiniz. Doğruları söylemekten bir adım bile geri atmayacağız” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, daha önce MESEM çalıştayına yönelik protestoda da tutuklamalarla susturulamadıklarını belirten TİP'li öğrenciler, Tekin'i çocuk ölümlerinden sorumlu tuttuklarını ifade ederek istifa etmesini ve yargılanmasını talep etti.