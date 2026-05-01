İstanbul’un en çok kullanılan ulaşım araçları arasında yer alan M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı’nın Kadıköy istasyonunda bazı giriş ve çıkışların emniyetin talebiyle hizmete kapatıldığı bildirildi.

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı nedeniyle bazı metro ve metrobüs durakları hizmete kapatılırken, Kadıköy’deki metro istasyonu için de yeni bir karar alındı.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada Kadıköy istasyonunda bazı giriş ve çıkışların kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "İstanbul Emniyeti’nin talebi doğrultusunda M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattımızın Kadıköy istasyonu 1 ve 4 numaralı yolcu giriş çıkışı işletmeye kapatılmıştır. İstasyonumuzun diğer giriş çıkış alanları yolcularımızın kullanımına açıktır” ifadeleri kullanıldı.