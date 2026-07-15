İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Caddebostan Sahili'nde açık havada vakit geçiren ve piknik yapan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü sataşmalarla başlayan tartışma, tarafların sakinleşmemesi üzerine kısa sürede büyüyerek sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü.

ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİYLE GÜÇLÜKLE SONLANDIRILDI

Savaş alanına dönen sahildeki kavgaya çevrede piknik yapan diğer vatandaşlar müdahale etti. Tarafları ayırmakta zorluk çeken vatandaşların yoğun çabası sonucu kavga güçlükle sonlandırıldı. Sahilde panik yaratan o anlar, çevrede bulunan bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülendi. Olayın ardından taraflar bölgeden uzaklaştı.