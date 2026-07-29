Kadıköy sahilinde deniz dolgu alanına yapılması planlanan cami projesinde ilk kazma vuruldu.

7 BİN KİŞİ NAMAZ KILABİLECEK

7 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği Kadıköy Rıhtım Camisi'nin yapımına ilişkin Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Kaya açıklamalarda bulundu.

‘RESMEN BAŞLATMIŞ OLUYORUZ’

Kaya, "2015 yılında başlayan planlama süreci ve ardından gelen hukuki süreçler hamdolsun netliğe kavuştu. Diyanet İşleri Başkanlığımıza ait bir camiyi, sosyal ve kültürel tesisleriyle birlikte bir yaşam alanı olarak inşa etme sürecini bugün resmen başlatmış oluyoruz. Bugün sadece bir kazma vuruyoruz. Türkiye'de biraz fazla ilgi gördüğü için buna hamdediyoruz" ifadelerini kullandı.

‘İLK HEDEFİMİZ OTOPARKI YAPMAK’

Kaya ayrıca, “Kadıköy Rıhtım Camisi'nin yapıldığı alanda ilk kazmayı vurduk. Öncelikle zemin iyileştirmesi yapılacak. Alana 2100'e yakın kazık çakılacak buraya. Zemin güçlendirmesi için 6000'e yakın da jet grout çakılacak. İstanbul'un muhtemel bütün deprem riskleri de dikkate alınarak önce zemin güçlendirilmiş olacak. Bu zemin iyileştirmeden sonra da bizim ilk hedefimiz, buradaki otoparkı en kısa zamanda Kadıköy halkımızın hizmetine açmak ve ondan sonra da cami inşaatımızı hızlı bir şekilde ve süratle tamamlamak” ifadelerini kullandı.

‘ÖLÇEKLİ KAMULAŞMA NEDENİYLE ZARAR GÖRECEK’

Projenin ilk gündeme geldiği dönemde meslek odaları, kıyının açık kamusal niteliğinin büyük ölçekli yapılaşma nedeniyle zarar göreceğini savunmuştu.

‘BASKIN BİR ODAK YARATACAK BÜYÜKLÜKTE’

CHP’li İBB ve Kadıköy Meclis Üyesi mimar Barış Antik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“Dolgu alanına yapılacak böylesi bir projenin maliyeti 450-500 milyon doları bulacak. Dolgu alanları altyapı kapasitesi, zemin güvenliği, afet riski ve kamusal erişim açısından özel alanlardır. Kıyı alanlarının temel yaklaşımı açık kamusal kullanımın korunmasıdır. Ancak bu proje kıyının açık ve geçirgen karakterini ortadan kaldıracak ölçekte. Buraya yapılacak proje yüksek inşaat gerektirir ve bu da ayrıca maliyeti çok artırır. Bu yapı mahalle ölçeğini aşan, kıyı siluetinde baskın bir odak yaratacak büyüklükte”

‘AÇIK ALAN KULLANIMI OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ’

"Kıyı alanlarının temel işlevlerinden biri kentlinin kesintisiz erişimine açık kamusal alan üretmektir. Bu nedenle kıyı alanlarında açık-yeşil alan sürekliliğinin korunması, yoğun yapı baskısının azaltılması ve kamusal kullanımın güçlendirilmesi temel şehircilik ilkeleri arasında yer almaktadır. Kadıköy Rıhtım alanı yoğun yapılaşmadan ziyade kamusal erişim, rekreasyon ve açık alan kullanımı yönünden değerlendirilmeli, toplumsal beklenti de bu yönde. Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve belediyelerimize her ölçekte artan baskılarla bu gibi kamusal alan talanına dayanan projelerin hız kazandığının da altını çiziyorum”.