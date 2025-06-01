Sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe, Süper Lig'deki son maçında Konyaspor’u konuk etti. Sarı-Lacivertli taraftarlar maç öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etmek amacıyla yürüyüş düzenlerken tepkiler maç sırasında da devam etti.

Başkan Ali Koç’un Fenerbahçe’nin maçının olduğu gün Münih’te Şampiyonlar Ligi finalinde olması taraftarları tam manası ile çileden çıkardı.

KADIKÖY'E GELMEDİ MÜNİH'E GİTTİ

Başkan Ali Koç’un Fenerbahçe’de hedeflerden uzak geçen sezonun son maçında Almanya’nın Münih kentine uçarak PSG-Inter Şampiyonlar Ligi finali maçını yerinde takip etmesi ve gülerek poz vermesi taraftarı küplere bindirdi. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Ali Koç'un Fenerbahçe maçlarına gelmemesini ve maç günü farklı bir organizasyonu takip etmesini eleştirdi.

Sosyal medyada Başkan Ali Koç'un istifa çağrılarına rağmen görevine devam edeceğini açıklamasına rağmen kendi takımının maçlarını izlememesi eleştiri oklarının hedefi oldu.

Sarı-Lacivertli taraftarlar, takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in veda plaketlerinin stadyum yerine tesislerde verilmesinin nedenini 'yönetimdeki isimlerin taraftarın önüne çıkmak istememesi' olarak değerlendirdi.