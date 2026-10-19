İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 3 katlı ahşap köşkte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Boş olduğu öğrenilen köşk, yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 01.20 sıralarında Merdivenköy Mahallesi Çavuş Kuşu Sokak’ta, bahçe içinde bulunan köşkte çıktı. Binayı saran alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere iki koldan müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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