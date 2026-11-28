Ocak ayındaki transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için Çekya'dan Wiktor Nowak iddiası geldi. Çek basınından iSport'un haberine göre sarı-lacivertli gözlemciler, Slavia Prag'ın 22 yaşındaki Polonyalı futbolcusunu Villarreal karşılaşmasında tribünden takip etti.

25 Kasım'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesini Villarreal 1-0 kazandı. Nowak, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, maçın ardından bir futbolcusunu izlemek üzere beş farklı kulübün temsilcilerinin stadyuma geldiğini açıkladı. Çek basını, Trpisovsky'nin sözünü ettiği oyuncunun Nowak olduğunu yazdı.

BONSERVİS BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Polonya basınındaki haberlere göre Slavia Prag, 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nowak için 20 milyon euroyu aşan bir bonservis bedeli hedefliyor. Çek kulübünün büyük çaplı oyuncu satışlarını ara transfer döneminden çok sezon sonunda yapması bekleniyor.

Nowak'la ilgilendiği belirtilen kulüpler arasında Borussia Dortmund da bulunuyor. Polonyalı gazeteci Tomasz Wlodarczyk'in haberine göre Premier Lig ekibi Brentford da futbolcuyu kapsamlı biçimde takip ediyor.

Nowak, bu sezon Slavia Prag formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 20 maçta 7 gol attı, 1 asist yaptı. Gollerinin beşini Çekya Ligi'nde, birini ülke kupasında, birini de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.

Polonyalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 20 Ekim'de Kadıköy'de oynanan ve 2-2 biten Fenerbahçe karşılaşmasında da 90 dakika görev yaptı. Organizasyonun ilk beş haftasındaki tüm maçlarda forma giyen Nowak, 4 Kasım'daki Arsenal mücadelesinde gol attı.

1,87 metre boyundaki oyuncu, merkez orta sahanın yanı sıra hücuma dönük orta saha olarak da oynayabiliyor. Nowak, Polonya Milli Takımı'nda bek pozisyonunda da değerlendiriliyor.