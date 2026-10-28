İstanbul Kadıköy’deki Zühtüpaşa Mahallesi Şefikbey Sokak’ta bulunan üç binanın kolonlarında ve iç kısımlarında oluşan çatlaklar nedeniyle kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı alındı. Tahliye için gelen belediye ekipleriyle ek süre isteyen bina sakinleri arasında gerginlik yaşandı.

Bina sakinleri, kendilerine resmi tebligat yapılmadığını iddia etti. Binada yaşayan Recai Adilbey, “Elimize tebligat verin diyoruz, 'siz çıktıktan sonra tebligat göndereceğiz' diyorlar. Bu insanlar İstanbul'un çeşitli semtlerine dağılırlarsa tebligatları ellerine nasıl geçireceksiniz?” diye konuştu.

Tahliye için tanınan süreye de itiraz eden Adilbey, “Şimdi 15 gündür bu tebligat gelmiyorsa hangi ivedilikle yazıyı 24 saatte elinize getirip de bize 'akşam 6'dan sabah 10'a kadar boşaltın' diyorsunuz? 'Evrak verin' diyoruz, evrak da vermiyorsunuz. Hangi yetkiyle bunu yapacaksınız?” dedi.

ÜÇ BİNADA 62 DAİRE VE 15 DÜKKAN

Adilbey, üç binada toplam 62 daire ve 15 dükkan bulunduğunu belirtti. Binalarda sağlık sorunları yaşayan kişilerin de bulunduğunu anlatan Adilbey, “Arkadaşın bir tanesi beyin ameliyatını yeni geçirmiş ve evinde özel donanımlı makine kullanıyor. Kanser hastamız var, şeker hastası var, böbrek hastası var. Şimdi siz bu insanı nereye götüreceksiniz? Hangi kanunun hangi maddesinde var böyle bir şey? Bize bunu izah etsinler” ifadelerini kullandı.