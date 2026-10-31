Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı Süper Lig maçında tribünlerden yönetime istifa çağrısı geldi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında üst üste yenilen gollerin ardından tepki gösteren Fenerbahçe taraftarı, yönetimi istifaya davet etti.

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