Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı Süper Lig maçında tribünlerden yönetime istifa çağrısı geldi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında üst üste yenilen gollerin ardından tepki gösteren Fenerbahçe taraftarı, yönetimi istifaya davet etti.
Fenerbahçe taraftarı, Göztepe ile oynanan Süper Lig maçının ikinci yarısında üst üste yenilen gollerin ardından yönetime tepki gösterdi. Tribünler, yönetimi istifaya davet etti.
Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı Süper Lig maçında tribünlerden yönetime istifa çağrısı geldi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında üst üste yenilen gollerin ardından tepki gösteren Fenerbahçe taraftarı, yönetimi istifaya davet etti.
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