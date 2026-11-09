Kadıköy'de gece saatlerinde yaşanan trafik olayına ilişkin polis ekipleri harekete geçti. 8 Kasım'da Cemil Topuzlu Caddesi'nde bir grubun seyir halindeki araçların önünü keserek trafiği engellediği ve çevreye rahatsızlık verdiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, olaya karışan aracı plaka bilgilerinden tespit ederek şüphelilerin kimliklerini belirledi. C.G., E.F.F. ve F.M. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından yürütülen işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞDI

Olay anlarına ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda vatandaş yaşananlara tepki gösterdi. Özellikle Fenerbahçe ve Caddebostan çevresinde benzer olayların sık sık yaşandığını belirten kullanıcılar, gece saatlerinde yükselen seslerden ve trafiğin engellenmesinden şikâyet etti.

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

- "Bıktık artık bunlardan, her gece aynı şey. Fenerbahçe'de oturuyoruz. Bazen gece polis ekip arabası geliyor, sonra gidince yine aynı şeyler tekrarlanıyor. Motorlar, bağırmalar, tuhaf ve yüksek sesli şarkılar, arabalardan çığlıklar... Kimse bir şey yapamıyor. Bu duruma ne acı..."

- "Valilik, emniyet amirliği çok meşgul. Hele ki trafik polisleri, uygulama yaptıkları yerin elli metre ilerisinde duruyorlar. Elli adım atıp da 'Burada ne yapıyorsunuz, burada duramazsınız.' demiyorlar."

- "Geçen gün Caddebostan'da aracımdan indim, gece 1 gibi. Yanımdan geçen en az 10 milyon TL'lik araçtan kulağıma bağırdılar, korkutmak için. Bu yol zaten uzun zamandır böyle."

- "Başıboş insanlar, keşke bunları toplasaydınız."

- "Kadıköylüleri cezalandırmak için buldukları çözüm bu olsa gerek."