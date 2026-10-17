İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda yenileme çalışmaları nedeniyle seferlerin geçici olarak durdurulacağını açıkladı. 19 Ekim Pazartesi günü başlayacak çalışmalar süresince Kilise, Moda İlkokulu ve Moda istasyonları yolcu hizmetine kapatılacak.

İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar, Kilise ile Moda İlkokulu istasyonları arasındaki yaklaşık 570 metrelik bölümü kapsayacak. Rayların ve hat altyapısının yenilenmesi hedeflenen bölümde, alt betonun kırılmasını da içeren kapsamlı bir hat revizyonu yapılacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ALTERNATİF GÜZERGAHTA ÇALIŞACAK

Tramvay seferlerine ara verildiği dönemde yolcuların ulaşımı için İETT'nin Adalar'da kullanılan elektrikli araçları hizmet verecek. Araçlar, Kadıköy İDO'dan hareket ederek Damga Sokak istasyonuna kadar çalışacak.

Bahariye istasyonunu geçtikten sonra Sakızgülü Sokak ve Moda Caddesi üzerinden ilerleyecek araçlar, Rızapaşa istasyonunda yeniden tramvay hattının güzergahına bağlanacak.

Yenileme çalışmalarıyla hat altyapısının iyileştirilmesi ve yolculuk konforunun artırılması amaçlanıyor.