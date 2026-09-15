Polonya’daki Wisla Nehri’nde avlanan balıkçılar, 234 santimetre uzunluğunda dev bir yayın balığı yakaladı. 13 Eylül tarihinde gerçekleşen avı sosyal medya hesabından duyuran balıkçı Beata Wojewoda, bölgeyi ve nehir koşullarını yakından tanıyan deneyimli bir balıkçıyla birlikte avlandığını belirtti.

Paylaşılan fotoğraflarla boyutları gözler önüne serilen yayın balığı, Wojewoda için kişisel bir rekor olarak kayıtlara geçti. Balıkçılar, bu ölçekte bir avın doğru bölge seçimi, nehir bilgisi ve tecrübe sayesinde mümkün olduğunu ifade etti. Büyük yırtıcı balık türleriyle bilinen Wisła Nehri’nde iki metrenin üzerindeki yayın balıklarına nadiren rastlandığı aktarıldı.

BENZER OLAYLAR YAŞANDI

Benzer bir av haberi Temmuz ayında Fransa’dan geldi. Ülkede yakalanan 230 santimetrelik bir yayın balığının ağzından çıkan yabancı cisim, uzman incelemesinin ardından teşhis edilebildi.

Öte yandan Mayıs ayı sonunda Varşova’da yasa dışı balık avı nedeniyle bir skandal yaşandı. Bölgede 20 yılı aşkın süredir yaşayan ve yaklaşık 40 kilogram ağırlığında olan dev yayın balığı, av yasağı döneminde iki kişi tarafından yakalandı. Yerel halk ve çevre balıkçıları duruma tepki gösterdi.