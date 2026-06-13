Yunanistan’da büyük umutlarla ve yoğun bir propaganda kampanyasıyla hayata geçirilen “gönüllü kadın askerlik” projesi, daha ilk günlerinde büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Yunan medyasında çıkan geniş çaplı haberlere göre, tarihi ilk çağrının üzerinden henüz birkaç gün geçmişken, projeye katılan kadınlar arasında ciddi bir istifa ve tecil (erteleme) dalgası yaşanıyor.





BAKAN KOĞUŞU BASTI



Gelen ani ayrılık haberleri Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı’nda “kırmızı alarm” verilmesine neden oldu. 72 olarak söylenen rakamın istifalar ve firarlar ile 51’e düştüğü kaydedildi. Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın geçtiğimiz gün sabaha karşı saat 04:00 sularında Lamia’daki kışlaya adeta bir “komando baskını” düzenlediği ve iddiaların perde arkasını bizzat incelediği aktarıldı.