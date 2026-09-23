San Antonio’da daha önce muhabirlik yapan, ardından savunma avukatlığına başlayan Mariah Medina, yaşadığı olayı sosyal medya hesabından anlattı.

Medina, X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün bir hakim, mahkeme için uygunsuz giyindiğimi söylediğinde üzerimde bu kıyafet vardı” ifadelerini kullandı. Avukat ayrıca olay sırasında giydiği elbisenin fotoğrafını da paylaştı.

Medina’nın anlatımına göre hakim, kendisini kürsünün yanına çağırarak kıyafetini diğer kişilerin önünde değerlendirdi. Hakimin, elbisenin jüri duruşması için uygun olup olmadığını sorduğu ve Medina’ya aracında bir ceket bulunup bulunmadığını yönelttiği belirtildi.

"HERKESİN ÖNÜNDE KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"

Medina, üzerinde kolları açıkta bırakan gri renkli bir J.Crew elbisesi bulunduğunu söyledi.

Elbiseyi daha önce televizyon programlarında ve farklı mahkemelerde giydiğini belirten avukat, bugüne kadar kıyafetiyle ilgili benzer bir uyarı almadığını ifade etti.

Medina, elbisenin sırtının açık olmadığını ve göğüs bölgesinde de belirgin bir dekolte bulunmadığını göstermek amacıyla, gazetecilik yaptığı dönemde aynı kıyafetle yer aldığı eski bir videosunu da paylaştı.

Mahkemenin kıyafet kurallarına uyduğunu savunan Medina, Bexar County Ceza Mahkemesi'nde avukatlar ve mahkeme görevlileri için iş kıyafeti şartı bulunduğunu, ancak hakimlerin uygun gördüğü durumlarda daha rahat kıyafetlere de izin verilebildiğini belirtti.

Medina, hakimin kuralları kendi yorumuna göre uyguladığını ileri sürerek, “Mahkemenin kapısında bulunan kıyafet kurallarında bu elbisenin yasak olduğu yazmıyordu. Buna rağmen konuyu ele alış şekli tamamen kötü niyetli ve profesyonellikten uzaktı” dedi.

Avukat ayrıca, mahkeme salonunda yasaklanan kıyafetlerin bulunduğu bir liste olduğunu ancak kendi elbisesinin bu listede yer almadığını savundu.

Medina, “Muhafazakar bir kilisede büyüdüm ve gerçekten kafam karıştı. Elbisenin boyu uygun, göğüs dekoltesi yok. Allah aşkına, bu bir J.Crew elbisesi; bir gece kulübü kıyafeti değil” ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA CEKET GİYERİM"

Yaşananlara tepki gösteren Medina, konuyu daha fazla büyütmek istemediğini belirterek aynı hakimin mahkemesinde sorun yaşamamak için bundan sonra ceket giymeyi tercih edeceğini söyledi.

Avukat, “Bu uğruna mücadele edilecek bir konu değil. Hakimin görev süresinin sona ermesine birkaç ay kala, mahkemesine girdiğimde üzerime bir ceket geçirmek benim için sorun değil” dedi.

Mahkeme salonundaki kıyafet tartışması sosyal medyada da farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Bazı kullanıcılar Medina’nın elbisesinin mahkeme ortamı açısından uygunsuz olmadığını savunurken, bazıları ise mahkeme salonunda kıyafet konusunda son sözün hakime ait olması gerektiğini belirtti.

Bir kullanıcı, “Bu elbisede yanlış olan hiçbir şey göremiyorum. Hakim neden böyle söyledi?” yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı da elbisenin farklı ortamlarda kabul edildiğini belirterek yaşananların kafa karıştırıcı olduğunu ifade etti.

Buna karşılık bazı sosyal medya kullanıcıları ise hakimin tutumunu destekledi. Bir kullanıcı, “Bir hakim mahkeme salonunda bunu giymenin uygunsuz olduğunu söylüyorsa, uygunsuzdur” değerlendirmesinde bulundu.

Medina daha sonra bir atış poligonunda çekilmiş videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı. Bir kullanıcının avukatın açıkta kalan kollarına gönderme yaparak yaptığı espriye Medina da karşılık verdi.

Avukat, “Silah taşımamla tanınıyor olabilirim ama artık kollarımı açıkta bırakmamla daha çok tanınacakmışım gibi görünüyor” diyerek tartışmaya esprili bir yanıt verdi.