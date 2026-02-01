AKP’nin sosyal medya düzenlemesinde çocuklara yaş sınırı ve yüz tanıma sistemi geliyor.

İktidar; Avustralya, Çin, Fransa, Danimarka, ABD ve Belçika örneklerini inceledi. Türkiye’ye özgü “yeni bir model” üzerinde çalışıldığı ve düzenlemenin önümüzdeki günlerde tamamlanarak Meclis Başkanlığı’na sunulacağı belirtildi.

Sosyal medyaya giriş yaparken yaş doğrulaması için yüz tanıma, çevrimiçi hareketlerden yaş tahmin eden algoritmalar ya da kimlik doğrulama yöntemlerinden birinin kullanılması öngörülüyor.

'BÜTÜN BİLGİLERİMİZ AMERİKA'NIN ELİNDE'

Teklifin görüşüldüğü toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın bir soruya verdiği yanıt tartışma konusu oldu.

Milliyet'in haberine göre Bakan Göktaş, biyometrik verilerin internette kullanılmasının sakıncaları sorulunca, “Bütün bilgilerimiz zaten Amerika’nın elinde değil mi?” yanıtı verdi.