Japonya'nın ilk kadın başbakanı Sanae Takaichi, parlamentoda yaptığı açıklamalarda cinsiyet rolleri nedeniyle erkek meslektaşlarına kıyasla her gün birkaç saat daha fazla mesai harcamak zorunda kaldığını belirtti.

Günde en fazla iki ila dört saat uyuyabildiğini ifade eden Takaichi, işe başlamadan önce yemek yapmaki, bulaşık yıkamak gibi ev işleriyle ilgilenmek ve makyaj yapmak zorunda kalmasının çalışma temposunu daha da ağırlaştırdığını dile getirdi.

Başbakanın yoğun programı ve televizyon yayınları öncesindeki hazırlık süreci, daha önce yalnızca erkek liderlerle çalışmış olan danışman ekibi için de yeni bir alışma dönemi başlattı.

Geleneksel cinsiyet rollerinin belirgin olduğu Japonya'da erkeklerden uzun çalışma saatleri beklenirken, ev işleri ve bakım sorumlulukları ağırlıklı olarak kadınların üzerine yükleniyor.

Yaşadığı bu temponun sağlığını ve cildini olumsuz etkilediğini belirten Takaichi, göreve geldiğinde iş-yaşam dengesinden tamamen vazgeçtiğini açıklamış, bu durumun ülkenin geleceğine odaklanmayı ve büyük vizyonlar geliştirmeyi zorlaştırdığını da sözlerine eklemişti.

Yetkililer meclis oturumlarının sürelerini kısaltmayı önerirken, sosyal medyada ise Takaichi'nin daha önce evde yemekleri eşinin yaptığını söylediği hatırlatılarak açıklamaları eleştiri konusu yapıldı.