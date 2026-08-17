Japonya'da önde gelen gazeteler, Başbakan Sanae Takaichi hükümetini II. Dünya Savaşı'nın 81. yıl dönümünde ülkenin savaş dönemindeki sorumluluğuyla yeterince yüzleşmemekle eleştirdi. Yayınlanan başyazılarda, hükümetin silahlanma politikaları ve Yasukuni Tapınağı ziyaretleri üzerinden "savaş öncesi döneme dönüş" eğiliminin güçlendiği uyarısında bulunuldu.

Ülkede yayımlanan çeşitli basın organları, Başbakan Sanae Takaichi yönetimini II. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın koşulsuz teslimiyetinin 81. yıl dönümünde savaş geçmişiyle yeterince yüzleşmemekle suçladı.

Eleştirilerde, hükümetin Japonya'nın savaş dönemindeki sorumluluğunu küçümseyen bir tutum sergilediği ve ülkede savaş öncesi döneme dönüş işaretlerinin giderek belirginleştiği kaydedildi.

KONUŞMADINDA ÖZÜR DİLEMEDİ

Takaichi, cumartesi günü düzenlenen Savaş Şehitleri Ulusal Anma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Japonya'nın Asya'daki komşularına karşı yürüttüğü saldırgan savaşlardan ve bu savaşların yol açtığı büyük acılardan bahsetmedi. Başbakan ayrıca Japonya'nın geçmişteki saldırganlığı nedeniyle özür dilemezken, konuşmasında "pişmanlık" ifadesine de yer vermedi.

Mainichi Shimbun gazetesinde yayımlanan başyazıda, Japonya'nın savaşın dersleriyle yüzleşmemesi halinde barışçıl bir ulus olarak güvenilirliğinin zarar görebileceği vurgulandı. Gazete, savaş döneminin sorumluluklarının ve geçmişte yaşananların doğru şekilde değerlendirilmesinin, ülkenin savaş sonrası kazandığı barışçı kimliğin korunması açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

Diğer yandan, cumartesi günü Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi ile bazı kabine üyeleri, 14 A sınıfı savaş suçlusunun naaşlarının da yer aldığı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etti.

Bu adımı değerlendiren Asahi Shimbun, Yasukuni Tapınağı'nın Devlet Şintoizmi döneminde militarizmle yakından bağlantılı olduğunu ve halkın savaşa seferber edilmesinde rol oynadığını hatırlattı.