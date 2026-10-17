Kadın erkek fark etmeden çiftlerin yüzü bir türlü gülmüyor. Tarımsal üretimde emekçinin yaşadığı zorluklar 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde de göz ardı edildi. Yağlı ayçiçeği üretimindeki sorunların araştırılması önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Oysa Türkiye tarımın pek çok kolunda olduğu gibi bu alanda da büyük potansiyel taşıyor. ‘Sarı gelin’ ve ‘Gündöndü’ olarak adlandırılan ve özellikle Trakya’da yaygın olarak yetişen ayçiçeği üretiminde dünyada beşinci sıradayız. Yanlış tarım politikaları nedeniyle ise 23 yılda ayçiçeği ithalatına 350 milyar lira ödendi. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ne değinen CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, şu ifadeleri kullandı: “Avrupa ve Amerika’daki kadın çiftçiler mutlu ama Türkiye’deki kadın çiftçiler borç içinde. Siz Türk çiftçisine düşman mısınız, neden dünya çiftçisine çalışıyorsunuz” dedi.

‘İTHAL EDİYORUZ’

Aygun, ‘ithalat lobisinin’ baskısına dayanamayan iktidarın yerli üreticinin aleyhine çalıştığını savundu. Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç ise “Tarım ülkesi dediğimiz bu topraklarda tükettiğimiz her 3 şişe sıvı yağdan 1'ni yabancı ülkelerin çiftçisinden ithal ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya da hasat döneminde ithalatın önünün açılmasını eleştirdi. Kaya, “2003-2024 yılları arasında ayçiçeği ithalatına 7 milyar dolar yani 350 milyar lira ödemişiz, 350 milyar liradan bahsediyoruz. Neden Türk çiftçisi dururken yurt dışındaki çiftçiye biz para kazandırıyoruz” diye sordu.

Gerçek 2 milyon kayıtlı 300 bin kişi

Ziraat odalarının verilerine göre tarım sektöründe çalışan yaklaşık 5 milyon kişinin 2 milyondan fazlası kadın. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçi sayısı ise yaklaşık 3 milyon. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre ÇKS'ye kayıtlı kadın çiftçi sayısı 300 bin civarında. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre toplam üye sayısı içinde yaklaşık 956 bin 643 kadın çiftçi bulunuyor. Tarım BAĞ-KUR'lu olan kadın sayısı 105 bin 478 iken Türkiye’de kadın çiftçilerin yaş ortalaması 61 seviyesinde.