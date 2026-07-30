Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 20.30 sıralarında bir darp olayı meydana geldi. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri devriye görevi yürüttüğü esnada zabıta memuru E.A., çocuklarıyla birlikte dilencilik yapan Esma Sayır ve Esra Kaymak'ı uyardı. Uyarı üzerine taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli kadınlar, yanlarındaki taş ve sopalarla zabıta memuru E.A.'yı darbetti.

ŞÜPHELİLER LİSE BAHÇESİNDE YAKALANDI

Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan zabıta memuru E.A., olay yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Esma Sayır ve Esra Kaymak'ın bir lisenin bahçesinde olduğunu tespit ederek gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 2 KADIN TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan Esma Sayır ile Esra Kaymak adliyeye sevk edildi. Adli makamlar önüne çıkarılan 2 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.