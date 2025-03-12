Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kadın Doğum Uzmanı İ.B.'nin, çok sayıda kadından para alarak 'hamile tedavisi' adı altında sahte işlemler uyguladığı, bir süre sonra bu hastalara 'bebek anne karnında öldü' diyerek sahte kürtaj işlemleri yaptığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı.

DNA EŞLEŞTİRMESİ UYMADI

Harekete geçen Silopi Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 12 mağdurun ifadesini aldı. Ayrıca DNA eşleştirmesi ile şüphelilerin hastalara verdiği fetüslerin mağdurlara ait olmadığı tespit edildi.

DOKTOR VE 3 ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI

İ.B.'nin ayrıca kadınlara çeşitli ilaçlar verdiği, bu ilaçların hamilelik testini etkilediği bilirkişi raporunda yer aldı. Soruşturma kapsamında Şırnak, Aydın ve İzmir'de eş zamanlı baskınlar yapıldı. Doktor İ.B. ile 3 klinik çalışanı, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası İ.B. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.