CHP eski Parti Meclisi Üyesi Berna Özgül, çektiği videoyla genç kadınların görünmeyen emeğine dikkat çekti. Özgül, “İstihdamda değil” demenin “çalışmıyor” anlamına gelmediğini vurguladı.

“EVİN DOĞAL PERSONELİNE DÖNÜŞÜYORSUN”

Videoda çamaşır makinesinin başında ve ev temizliği yaparken konuşan Özgül, iş bulamayan genç kadınların zamanla ev işlerinin sorumluluğunu üstlenmek zorunda bırakıldığını belirterek, “İş bulamadın mı? Geçmiş olsun. Bir süre sonra evin doğal personeline dönüşüyorsun” ifadelerini kullandı.

GENÇ KADINLARDA ORAN YÜZDE 30,9

TÜİK’in 2025 verilerine göre 15-24 yaş grubundaki genç erkeklerin yüzde 16,3’ü ne eğitimde ne istihdamda bulunurken, genç kadınlarda bu oran yüzde 30,9. Özgül, “Neredeyse her üç genç kadından biri” diyerek bu tabloya dikkat çekti.

“EVDEKİ EMEK GÖRÜNMEZ SAYILIYOR”

Özgül, “istihdamda değil” ifadesinin “çalışmıyor” anlamına gelmediğini belirterek, yemek yapmak, temizlik, çamaşır, çocuk ve yaşlı bakımının da emek olduğunu söyledi. Ücret ödenmediği ve büyük ölçüde kadınlar tarafından yapıldığı için ev içindeki emeğin görünmez sayıldığını vurguladı.

ÇÖZÜMÜ KAMUSAL BAKIM HİZMETLERİNDE GÖRÜYOR

Genç kadınlar için güvenceli ve nitelikli istihdam yaratılması gerektiğini belirten Özgül, kreşten yaşlı bakımına kadar bakım hizmetlerinin kamusal ve erişilebilir hale getirilmesi çağrısı yaptı.

Özgül, videosunu şu soruyla tamamladı: “Bir kadın evde bütün gün emek veriyorsa biz neden hala buna çalışmak demiyoruz?”