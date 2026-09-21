İstanbul Bağcılar Fatih Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde bir fırında meydana gelen olayda, mal sahibi dükkanını bastığı kadını çocuklarının yanında darp etti. Olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

KONTRATI 2027'YE KADAR DEVAM EDİYORDU

Edinilen bilgiye göre, fırın işletmecisi 42 yaşındaki Güllü Güneysu ile dükkan sahibi arasında tahliye anlaşmazlığı çıktı. Kontrat süresi 17 Şubat 2027 tarihine kadar devam etmesine rağmen dükkanın boşaltılmasını isteyen mal sahibine karşı Güneysu, taşınmak için makul bir süre talep etti.

TEZGAHTAKİ YUMURTALARI KADINA FIRLATTI

Taraflar arasındaki gerilim sürerken fırına gelen iş yeri sahibinin kayınbiraderi O.Ü. (52) ile Güllü Güneysu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada gözü dönen şüpheli, dükkandaki ürünlere zarar vermeye başladı. Şüpheli O.Ü., tezgahta bulunan yumurtaları Güneysu’ya fırlatarak talihsiz kadını çocuklarının gözü önünde darbetti.

Kadının ve çocukların çığlıklarını duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar içeri girerek saldırgana müdahale etti. İhbar üzerine adrese kısa sürede polis ekipleri sevk edildi.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı anı fırının güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin dükkandaki tezgahları dağıttığı, yumurtaları kadına fırlatarak saldırdığı ve çevredekilerin araya girerek kadını kurtarmaya çalıştığı net bir şekilde yer aldı.

SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırgan O.Ü.'yü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten Yaralama', 'Tehdit' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.