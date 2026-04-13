Üniversitelerarası futsal karşılaşmasında yaşanan olaylar müsabakanın önüne geçti. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi kadın takımları arasında oynanan futsal müsabakasını Manisa temsilcisi 2-1 önde götürürken tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yaşanan gerginlik sonrası maç yarım kaldı.

TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden oyuna sonradan dahil olan bir oyuncunun, Manisa ekibinden bir sporcuya fiziksel müdahalede bulunduğu ve bu nedenle tansiyonun yükseldiği iddia edildi. Gerginlik bir anda yerini, tekme ve yumruklara bırakırken saha dövüş ringine döndü.

Güvenlik görevlileri olayları yatıştırmak istese de müdahalede yetersiz kaldı. Teknik ekip ve görevlilerin kavgayı ayırmak için müdahalesinin ardından güçlükle de olsa olaylar yatıştı. Yaşananların ardından erkek takımların da kavgaya dahil olduğu iddia edildi.

İki takımdan da bazı oyuncuların darp raporu aldığı ve şikayetçi olduğu aktarılırken Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından olayla ilgili inceleme başlattı.