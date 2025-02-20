İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF) Eski Başkanı Luis Manuel Rubiales, Ağustos 2023'te Kadınlar Futbol Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'nın kupa töreninde, kadın futbolcu Jennifer Hermoso Fuentes'i rızası olmadan dudağından öpmesinden dolayı verilen para cezasına itiraz edeceğini açıkladı.

PARA CEZASI ALMIŞTI

İspanya resmi haber ajansı EFE'ye konuşan Rubiales, ödül töreninde futbolcu Hermoso'yu rızası olmadan dudağından öpmesiyle ilgili görülen davada Ulusal Mahkeme'nin bugün kendisi hakkında verdiği para cezasına "bir üst mahkemede itiraz edeceğini ve hukuki mücadelesini sürdüreceğini" duyurdu.

Madrid'deki Ulusal Mahkeme, Hermoso'nun suç duyurusu sonrasında 3-12 Şubat tarihlerinde görülen davayı bugün karara bağlamış ve Rubiales'in "rızası olmadan kadın futbolcuyu öptüğüne, bu hareketin cinsel çağrışım yarattığına" kanaat getirerek, para cezası vermişti.

Savcılığın, Hermoso'ya "cinsel taciz" ve "baskı uygulama" suçlarından toplamda 2 yıl 6 ay hapis cezası istediği eski RFEF Başkanı Rubiales için mahkeme, sadece cinsel tacizden günlük 20 eurodan toplamda 18 aylık para cezası verirken, baskı oluşturulduğu suçlamaları için beraat açıklamıştı.

İLETİŞİM YASAĞI VERİLDİ

İspanya ve dünya kamuoyunda çok yakından takip edilen ve medyatikleştirilen dava sonunda yaklaşık 10 bin 800 euroluk para cezası alan Rubiales'e ayrıca Hermoso'ya 3 bin euro ahlaki tazminat ödenmesi, bir yıl boyunca bu futbolcuya 200 metreden az yaklaşma ve iletişim kurma yasağı getirilmişti.

Mahkeme, "rıza dışı öpme olayını küçümseyerek konuyu kapatmak için futbolcu üzerinde baskı kurmaya çalışmakla" suçlanan Rubiales ve diğer sanıklardan eski Erkek Milli Futbol Takımı Spor Direktörü Albert Luque Martos, eski Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Vilda Rodriguez ve Eski Futbol Federasyonu Marketing Sorumlusu Ruben Rivera Teijido'nun ise beraat ettiğini bildirmişti.