Fenerbahçe Kulübü, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynanan Ankara Büyükşehir Belediye Fomget-Çekmeköy Bilgidoğa ve Bornova Hitabspor-Ankara Büyükşehir Belediye Fomget maçlarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) soruşturma başlatılması talebiyle başvuruda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftalarında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen "olağan dışı" sonuçların ortaya çıktığı belirtildi.

26 hafta oynanacak ligin 22. haftasında girilirken Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Fomget ile aynı puanda olmasına karşın 22 gol averajına sahip olduğu vurgulanan açıklamada "Ancak son dört hafta içinde gerçekleşen müsabakalar neticesinde, her iki takım yine aynı puana sahipken (67), ABB Fomget 27 gol averaj avantajı sağlayarak, +5 gol fark ile takımımızın önüne geçmiş durumdadır." ifadeleri kullanıldı.

2 MAÇ İÇİN SORUŞTURMA İSTENDİ

Fenerbahçe Kulübü'nün açıklamasında, Ankara Büyükşehir Belediye Fomget'in 22. haftada 19-0 kazandığı Çekmeköy Bilgidoğa maçının yanı sıra bugün oynanan ve başkent ekibinin Bornova Hitabspor'u 12-1 yendiği karşılaşmada alınan sonuçların "hayatın olağan akışına aykırı" olduğu savunuldu.

Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında, ABB Fomget'in sezon boyunca oynadığı maçları kulübün sosyal medya hesabından yayımladığını ancak Bornova Hitabspor karşılaşmasında yayın yapmadığına da dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi: "Tüm yaşananlar ışığında, futbolun adalet ve şeffaflık ilkeleri açısından durumun ilgili kurumlarca değerlendirilmesi gerekmektedir. Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı olarak, ilgili müsabakalar hakkında Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunulmuştur. Kulübümüz tarafından yapılan başvuruda, TFF'nin ilgili kurullarınca ivedilikle soruşturma başlatılması, Etik Kurulu'na sevk işlemi yapılması, sürecin şeffaf biçimde yürütülmesi ve gerekli görülmesi halinde ilgili disiplin yaptırımlarının uygulanması talep edilmiştir. Bir sezon boyu takımımızın döktüğü alın terine sahip çıkılması adına, gelişmelerin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

FOMGET 'TEMİZİZ' DEDİ

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftası öncesi genel averajla liderliğe yükselen Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Kulübü, şampiyonluk için çekiştiği Fenerbahçe'nin iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Temiziz. Dün olduğu gibi bugün de sahada alın terimizle, emeğimizle kazandık. Haklı galibiyetlerimize atılan iftiralara cevabımız, sahadaki tertemiz mücadelemizdir. Kendi başarısızlıklarının üstünü iftiralarla kapatmaya çalışanlara cevabımız yine sahadadır. Yarın da emeğimizle ve alın terimizle yürümeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca "Sezon boyunca Çekmeköy Bilgi Doğa, Ünye Kadın FK ve Bornova Hitab kulüpleri karşısında biz artı 47 averaj yaparken, rakibimiz aynı maçlardan artı 42 averaj çıkarmıştır. İstatistikler sahadaki emek ve alın teri ortadadır. Dillerinden düşürmedikleri Çekmeköy Bilgi Doğa Kulübü, bizimle oynadığı maçın ardından, Ünye Kadın FK’dan 15, Trabzonspor’dan ise 17 gol yemiştir. Zaferlerimize kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyiz." denildi.