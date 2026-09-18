Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Safa Yılmaz yönetecek.
Taraflar, derbiye 3 maçta elde ettikleri 9'ar puanla çıkacak.
Beşiktaş, ligde Safi MCL Bentonit Ünye Kadın SK'yı 1-0, Yüksekovaspor'u 2-0 ve Haymanaspor'u 5-0 mağlup etti.
Fenerbahçe ise sırasıyla ABB FOMGET'i 2-0, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 ve Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri'ni 12-0 yendi.
İki takım da ligde oynadığı 3 maçta kalesini gole kapatırken, sarı-lacivertli ekip averajla haftaya lider girdi. Siyah-beyazlılar ise ikinci sırada yer aldı.