Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 (ODESUR Oyunları) kadınlar futbolu U20 finalinde maçın ardından yaşananlar gündem oldu.

Venezuela ile Şili'nin oynadığı ve normal süresi 1-1 tamamlanan maç penaltılara gitti. 49. dakikada Antonella Martínez Şili'yi öne geçririken, 90+1. dakikada Karla Alfonzo penaltı golü ile skora denge getirdi. Penaltılarda Venezuela, sahadan 4-2 galip ayrılarak altın madalya aldı.

Şili kadın futbol takımı, penaltılarda kaybettikten sonra Venezuela takımına saldırdı. Maç bittikten hemen sonra, Venezuelalı oyuncuların kutlaması sırasında saha ortasında gerginlik çıktı. İtme, bağırma ve neredeyse yumruklaşmaya varan bir arbede yaşandı. Şili takımı geçtiğimiz maçlarda daha önce Uruguay takımı ile de saha içinde birbirine girmişti.