Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş‘ın geçen hafta tutuklanmasının ardından önceki gün Belediye Meclisi’nde vekil seçimi yapıldı. Sibel Tan Çetinkaya’nın kazandığı seçimde AKP’nin adayı ise Dündar Ziya Gültekin oldu.



Dört tur süren seçim sonunda Sibel Tan Çetinkaya 22 oyla seçimi kazandı, rakibi AKP adayı ise 18 oyda kaldı.





İlk turlarda Çetinkaya’ya 26 oy çıktı, sonraki turlarda azaldı. YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP’li üyelerin “Tehdit, şantaj ve tekliflerle karşılaştığını“ iddia etti.



Bu tehditler nedeniyle CHP’li üyelerin AKP adayına oy vererek tavrını değiştirdikleri öne sürüldü.



TÜM SALON DUYDU



Bu arada başkanvekili seçiminde 4’üncü tura geçilmeden önce verilen arada salonda tansiyon yükseldi. Seçimleri takip eden AKP’liler, salonda görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi. Yaşanan gerilim sırasında AKP Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, Halk TV muhabiri Gamze Altunay’a yönelik, “Gel özel görüşelim” dedi. Yanında AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir varken bağıran Sarıcaoğlu’nun sözleri salonda duyuldu.





AKP DAVA AÇACAK



Yaşanan tartışmaların ardından AKP’liler, seçimlere mahkemeye başvurup seçim sonucuna itiraz edeceklerini söylediler.



“Milli iradenin çalındığını” öne süren AKP’nin, oy pusulalarındaki yazıların şekline itiraz ederek sonucu iptal ettirmeye çalışacakları belirtildi. Benzer olay daha önce Bayrampaşa Belediyesi’nde yaşanmış, sonuçta AKP’li aday Başkanvekili seçilmişti.