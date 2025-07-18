CHP lideri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen operasyon kapsamında tutuklanarak Düzce Ceza ve İnfaz Kurumu’na gönderilen İstanbul Medya AŞ Genel Müdürü F. Pınar Türker’in yaşadıklarına tepki gösterdi.

Özgür Özel, "Ben bana yapılan her şeyi unuturum. Ama bazı şeyler var. Örneğin şimdi Düzce’de 40 kişilik koğuşta 58 kişi kalıyor. Yerde nöbetleşe yatırdıkları Pınar Hanım var. Bu işi en iyi bu yapar diye getirdiler İBB’ye. Dünyanın en büyük bankalarından birinin Türkiye şubesindeki müdürü Pınar Türker’e, ‘Ekrem İmamoğlu’na ifti ra at, yoksa çocuklarını göremezsin diye’ O çocuklar ikisi de 18 yaş altı. O çocukla ra yapılanları da unutmayacağım." ifadesini kullandı.