Diyarbakır'ın ekonomik gelişimine yön veren ve bölgesel ticarete yeni bir soluk getiren dev ticaret kompleksi, büyüme hamlelerini yeni yatırımlarla sürdürüyor.

Türkiye’nin önde gelen mobilya markalarının bayiliklerini bünyesine katarak marka karmasını her geçen gün güçlendiren merkez; modern mimarisi, yüksek ticaret hacmi ve oluşturduğu istihdam imkânlarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en güçlü ticaret ve yaşam merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Diyarbakır'ın ticaret potansiyeline değer katan Helia Ticaret Merkezi, yatırımlarına ve büyüme hamlelerine hız kesmeden devam ediyor.

Toplam 200.000 metrekarelik inşaat alanına sahip proje, yalnızca modern bir ticaret merkezi değil; bölgesel kalkınmayı destekleyen, istihdam oluşturan ve ulusal markaları Güneydoğu ile buluşturan önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor.

İlk etabı tamamlanan Helia Ticaret Merkezi'nde ikinci etap çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda sürerken, yatırım süreci yeni marka iş birlikleriyle daha da güçleniyor.

Son dönemde gerçekleştirilen anlaşmalar kapsamında Türkiye'nin önde gelen mobilya markalarının bayilikleri projeye dâhil edildi. Böylece Helia Ticaret Merkezi, bünyesindeki güçlü markalarla bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Helia İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Helin Akyıl, yatırımların temelinde Diyarbakır'a ve bölgenin geleceğine duydukları güvenin bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bizim için bu proje yalnızca bir inşaat yatırımı değil, aynı zamanda bölgenin geleceğine yapılan uzun vadeli bir yatırımdır. 200 bin metrekarelik Helia Ticaret Merkezi ile üreticiyi, yatırımcıyı ve tüketiciyi aynı çatı altında buluşturuyoruz. Güçlü markaların bölgemizi tercih etmesi, projemize duyulan güvenin en somut göstergesidir.”

Akyıl, yeni bayilik anlaşmalarının bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yatırımlarımız kararlılıkla devam ediyor. Bünyemize kattığımız yeni bayiliklerle hem tüketicilerimize daha geniş bir marka yelpazesi sunuyor hem de Diyarbakır'ın ticaret hacmini büyütüyoruz. Hedefimiz, Helia Ticaret Merkezi'ni Güneydoğu Anadolu'nun en güçlü ticaret ve yaşam merkezlerinden biri haline getirmektir.”

Modern mimarisi, geniş ticaret alanları ve güçlü marka karmasıyla dikkat çeken Helia Ticaret Merkezi'nin tamamlanmasıyla birlikte bölge ekonomisine önemli ölçüde katma değer sağlaması ve çok sayıda kişiye yeni istihdam imkânı sunması hedefleniyor.

Helia Ticaret Merkezi, devam eden yatırımları, yeni marka iş birlikleri ve büyüme vizyonuyla Diyarbakır'ın ekonomik gelişimine katkı sunmaya ve bölgesel ticaretin geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.