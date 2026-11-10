İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, görev yaptığı adliyede kadın hakim A.K.'yi silahla yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'a verilen cezaları artırdı. Daire, “kadına karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan verilen 11 yıl 8 aylık hapis cezasını 13 yıl 4 aya çıkardı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına karşı cumhuriyet savcısı, A.K.'nin avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili sanık aleyhine istinaf başvurusunda bulundu. Sanığın avukatı ise kararın müvekkili lehine değerlendirilmesini istedi. Başvuruları inceleyen daire, dosyayı duruşmalı olarak ele aldı.

DÖRT SUÇTAN VERİLEN CEZALAR DA ARTIRILDI

İstinaf mahkemesi, Kılıçarslan'a diğer suçlardan verilen cezaları da yükseltti. Sanık hakkında şu hapis cezalarına hükmedildi:

“Israrlı takip” suçundan 6 ay 20 gün,

“Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal” suçundan 11 ay 20 gün,

“Kadına karşı zincirleme biçimde tehdit” suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün,

“Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan 1 yıl 9 ay 20 gün.

İlk derece mahkemesinin bu dört suç için toplam 3 yıl 4 ay olarak belirlediği cezalar, istinaf kararıyla 4 yıl 5 ay 10 güne çıkarıldı. Bu suçlar yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İLK KARAR 12 HAZİRAN'DA VERİLMİŞTİ

Dava, Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasında görev yapan hakim A.K.'nin, aynı adliyede görevli savcı Kılıçarslan tarafından silahla yaralanması üzerine İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştü.

Mahkeme, 12 Haziran 2026'da açıkladığı kararda öldürmeye teşebbüs ve diğer dört suçtan hapis cezaları vermiş, dört suç yönünden hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı. İlk derece mahkemesi ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.