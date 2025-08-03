Gayrimenkul pazarlama şirketi Redstone Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Kızıltaş, geçtiğimiz yıl boşandığı Başaran Yatırım Holding'in patronu Ömer Faruk Başaran hakkında 'uzaklaştırma kararı' çıkarılması talebiyle mahkemeye başvurdu.



28 Nisan 2025 tarihinde yapılan başvuruyu karara bağlayan İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, 3 ay süreyle Başaran’ın eski eşi ile iletişime geçmesini tamamen yasakladı.

ŞİRKETİ HAKKINDA DA BAŞVURU YAPILDI



Halk TV'nin haberine göre, Evrim Kırmızıtaş’ın eski eşine karşı aldığı 3 aylık uzaklaştırma kararı dışında bir başka başvuruda daha bulunduğu anlaşıldı. Kırmızıtaş’ın yüzde 100 hissesine sahip olduğu Redstone Global Gayrimekul AŞ adına yapılan başvuruda, şüpheli konumda ise Ömer Faruk Başaran’ın şirketi Başaranlar Yatırım Holding AŞ ile Toros Tarım Ticaret AŞ yer aldı.

KİRACI OLDUKLARI OFİSE GİREMEDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına geçen 11 Temmuz günü yapılan başvuruda, Evrim Kırmızıtaş ve çalışanlarının, Tekfen Tower’da kiracı oldukları ofise girişlerine izin verilmediği kaydedildi.

Dilekçede, kiracı konumda olan Redstone Global AŞ’nin tüm hissesinin Evrim Kırmızıtaş’a ait olduğunu gösteren ticaret sicil gazetesi kayıtlarının, plaza yöneticilerine sunulmasına rağmen ofise girmelerinin engellendiği kaydedildi. Savcılık dilekçesinde, kiracı olan şirketin yaptığı kira ödemelerine ilişkin dekontlar da dosyaya sunuldu.

Bu arada, Gelecek Parti’nin kurucuları arasında yer alan Ömer Faruk Başaran, bir dönem ilgili partinin Kocaeli İl Başkanı olarak da görev yapmıştı.