Adana'nın Kozan ilçesinde Dağılcak Mesire Alanı'nda ailesi ve arkadaşlarıyla piknik yapan Sevda Dinler yanına gelen takıntılı cani G.F. tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

CANİYİ SİVİL POLİS YAKALADI

Silah sesinin ardından, mesire alanında yemek yiyen bir sivil polis memuru müdahale ederek G.F.’yi yakaladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALINMIŞ

22 yaşındaki Sevda’yı piknikte ailesinin gözü önünde öldüren G.F. kaçmaya çalışırken yakalandı. Genç kızı rahatsız ettiği iddiasıyla hakkında şikayet ve uzaklaştırma kararı bulunduğu öne sürülen 42 yaşındaki takıntılı G.F., kaçmaya çalışırken sivil jandarma personeli tarafından yakalandı.

ARKADAŞLIK TEKLİFİNİ REDDETTİ' DİYE VURMUŞ...

Dağılcak Mesire Alanı’nda öğle saatlerinde G.F. ile Sevda Dinler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre G.F., arkadaşlık teklifini reddeden Dinler ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.F.’nin, yanında getirdiği av tüfeğiyle Dinler’e ateş ettiği öğrenildi.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dinler’in hayatını kaybettiğini belirledi. Dinler’in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli G.F. ise Jandarma Komutanlığına götürüldü.