Bursa’nın Karacabey ilçesinde 18 yaşındaki Gökçe Alkan’ın, erkek arkadaşı Mustafa B. tarafından tuzağa düşürülerek ormanlık alanda katledilmesi tüm Türkiye’de infial yarattı. Genç kızın ayrılmak için gittiği yüzleşmede vahşice öldürülmesinin ardından, olayın sosyal medyadaki yansıması ise cinayet kadar dehşete düşüren bir tabloyu ortaya çıkardı. Caninin Instagram hesabı bir gün içinde adeta patlama yaşayarak takipçi sayısını tam 15 katına çıkardı.

'PISIRIK ERKEKLERDEN İYİDİR' YORUMLARI TÜYLER ÜRPERTTİ

Sosyal medyada infial yaratan bu takipçi artışın ardından katili takip eden genç kızlara yöneltilen "Bir kadın katilini neden takip ediyorsunuz?" sorularına verilen yanıtlar tüyler ürpertti. Birçok kullanıcının "Tipi iyi", "Yakışıklı" ve "Senin gibi pısırık erkeklerden iyidir" şeklinde savunmalar yapması pes dedirtti. Uzmanlar, milyonların tepkisini çeken bu tehlikeli eğilimin arkasındaki tüyler ürperten psikolojik ve bilimsel gerçekleri tek tek anlattı.

KATİLE DUYULAN İLGİNİN ARKASINDAKİ TEHLİKE

Toplumda tehlikeli figürlere duyulan ilginin evrimsel ve psikolojik nedenlerini açıklayan uzmanlar, bu durumu sansasyonel merak ve hibristofili senfromu olarak değerlendiriyor. İnsan beyninin tehdit oluşturan sıra dışı olaylara duyduğu evrimsel meraka "sansasyonel merak" deniyor. Ancak cinayet işlemiş kişilere karşı romantik veya cinsel çekim hissedilmesi tıp literatüründe "Hibristofili" ya da diğer adıyla "Bonnie ve Clyde Sendromu" olarak adlandırılıyor.

KURTARICI KOMPLEKSİ VE AŞIRI HEYECAN

Kriminolojide ikiye ayrılan Hibristofili'nin "Pasif" türünde kişi, suçlunun tehlikeli olduğunu bilse bile kendisine zarar vermeyeceğine inanarak onu iyileştirme ya da kurtarma fantezisine inanıyor. "Aktif" türünde ise birey, işlenen suçun doğrudan yarattığı heyecana ortak olmak istiyor. Modern dünyadaki "kötü çocuk" (bad boy) imajı ile birleşen bu algı, çocukluk travmaları ve kaygılı bağlanma bozuklukları bulunan kişilerde hastalıklı bir çekim gücü yaratıyor.

TOPLUMUN GENELİNİ TEMSİL ETMİYOR

Ekspertiz değerlendirmelerinde, bu tür marjinal psikolojik eğilimlerin toplum geneline oranla binde birlerin çok altında kaldığı vurgulanıyor. Sosyal medyadaki milyonlarca kullanıcı arasından birkaç bin kişinin bu tür tepkiler vermesi genel bir toplumsal eğilimi yansıtmasa da, travmatik alt metinlerin genç nesil üzerindeki risklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.