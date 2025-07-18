Çin'in Nanjing kentinde yaşanan skandal, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. 38 yaşındaki bir adam, "Sister Hong" takma adıyla sosyal medya platformlarında sahte bir kimlik kullanarak henüz belirlenemeyen sayıda erkekle birlikte oldu. Bu anları gizlice kaydederek internette ücretli olarak satan adam, tutuklandı.

The Economic Times'ın yetkililerden aktardığına göre Jiao adlı şüpheli; ağır makyaj, kadın kıyafetleri ve peruk yardımıyla kadın kılığına girerek çeşitli arkadaşlık uygulamaları üzerinden erkeklerle tanıştı. Öğrencilerden profesyonellere, hatta yabancı uyruklulara kadar çok sayıda kişiyi ağına düşüren Jiao'nun, kurbanlarını evine davet ettikten sonra gizli kameralarla cinsel birliktelikleri kayıt altına aldığı belirtildi.

KARPUZUNU, YAĞINI ALAN KAPISINA GİTTİ

Polis, şüphelinin "Sister Hong" adıyla kurduğu özel çevrimiçi gruplarda bu videoları 150 yuan (yaklaşık 21 dolar) karşılığında sattığını tespit etti. Henüz kazancının tam miktarı belirlenemese de yasa dışı gelir elde ettiği kesinleşmiş durumda.

Öte yandan sosyal medyada dolaşan ilk iddialar ve şüphelinin kendi ifadesi; Jiao'nun 1.600'den fazla kişiyle ilişkiye girdiğini ve bunları kaydettiğini öne sürdü. Ancak yetkililer bu sayının abartılı olabileceğini belirtti ve soruşturma tamamlanmadan resmi rakam paylaşmayacaklarını belirtti.

Ayrıca Jiao'nun kendisini 'ziyarete gelen' erkeklerden para talebinde bulunmadığı, ancak bazılarının 'iyi niyet göstergesi' olarak eve erzak götürmesi de çok konuşuldu. Görüntüler arasında yemeklik yağ, içecek ve karpuz gibi ikramlıklarla eve giren erkekler dikkat çekti.

"NANJİNG SİSTER HONG OLAYI" VİRAL OLDU

Çin'de "Nanjing Sister Hong Olayı" adıyla sosyal medyada trend olan olay, yalnızca birkaç gün içinde 200 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı. Olayı hicveden parodiler ve artırılmış gerçeklik filtreleri yayılırken, mağdurların görüntülerinin net şekilde yayılması ikinci bir mağduriyet dalgası yarattı. Bazı kişiler eşleri veya yakın çevreleri tarafından teşhis edildi; bu da ciddi aile içi krizlere yol açtı...

Halkın artan endişeleri üzerine Nanjing Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), olayla ilgili cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili iddiaları ne doğruladı ne de yalanladı. Ancak potansiyel risk altındaki bireyler için ücretsiz sağlık taramaları başlatıldı.

Jiao, 5 Temmuz'da resmi olarak gözaltına alındı. Müstehcen içerik üretimi ve dağıtımı başta olmak üzere, kişisel hakların ihlali gibi bir dizi suçlamayla karşı karşıya. Olayın toplumsal etkileri sürerken, yetkililer hem içerikleri kaldırmak hem de olaya ilişkin ipuçlarını değerlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.