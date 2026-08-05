Rusya-Ukrayna savaşında görev yaptığı belirtilen bir Rus askerinin, mevziyi izinsiz terk etmesinin ardından birlik içinde ağır bir cezaya maruz bırakıldığı iddia edildi.

KADIN ELBİSESİ GİYDİRİLDİ

Önce kadın elbisesi giymeye zorlanan asker daha sonra toprakta açılan bir çukura konuldu. Paylaşılan görüntülerde askerin diğer askerler tarafından hem aşağılandığı hem de darbedildiği anlar yer aldı.

DAHA ÖNCEDE GÜNDEM OLMUŞTU

Askere uygulanan şiddet tepki çekerken daha öncede ordu içinde Rus askerlerine karşı uygulanan şiddet görüntüleri gündem olmuş ve kamuoyunun tepkisini çekmişti.