Feci olay Ümraniye'de Ihlamurkuyu Mahallesi Aytaşı Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, yanındaki satırla Özbekistan uyruklu olduğu belirlenen kadının boğazını keserek olay yerinden kaçtı.

VATANDAŞLAR GÖRDÜ, 112'Yİ ARADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde saldırının hedefi olan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

KAÇAN ŞAHISI YAKALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Polis ekipleri cinayet sonrası kaçan kişinin yakalanması için çevrede geniş çaplı çalışma yaptı. Şüphelinin ormanlık alana kaçtığı yönünde gelen ihbarlar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, orman ve çevresindeki sokaklarda arama yaptı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.