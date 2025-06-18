Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Altındağ’daki Şehit Onur Doğan İlkokulu’nda düzenlenen “dönem sonu faaliyet haftası” etkinliğine katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Tekin, ardından öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi.

'ROBOT DEĞİL ÇOCUK YETİŞTİRİYORUZ'

Eğitim sistemini teorik bilgiden uzak, beceri odaklı bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Tekin, “Çocuklarımızın hem çocukluklarını yaşamalarını hem de öğrendiklerini günlük hayatta kullanabilmelerini istiyoruz. Robot değil, çocuk yetiştiriyoruz. Çocuklarımız oynasın, arkadaşlarıyla sosyalleşsin” dedi.

'KALP ATIYORSUNUZ YA ÇILDIRIYORUZ'

Toplantıya bir kadın öğretmenin Bakan Tekin'e yaptığı övgüler damga vurdu. Kadın öğretmen, "O kadar işlerini öyle özveriyle yapıyorlar ki... Sizin bir attığınız plan, program, hatta bizi takip edip kalp atıyorsunuz biz okulda çıldıracak gibi oluyoruz. Bizim için ünlüsünüz siz. Gerçekten iyi ki varsınız. Hele ki böyle güzel etkinliklerle okulu sevdirmemize, bizlere bu tarz planlarla önümüzü açıp da 'şu yapılacak' denildiğinde seve seve yapmanın, sizin arkamızda olduğunuzu bilmek gerçekten yüreklendiriyor. Her şey için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.