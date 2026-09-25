Olay, akşam saatlerinde Sultangazi TEM Otoyolu’nda meydana geldi. Seyir halindeyken arızalanan midibüs, yol üzerinde kaldı.
Bölgede görev yapan kadın trafik polisi, aracın trafiğe engel olmaması için midibüsü yol kenarına almak istedi. Polis memuru, sürücünün de yardımıyla aracı tek başına itmeye başladı.
DİĞER SÜRÜCÜLER YARDIMA KOŞTU
Kadın polisin midibüsü ittiğini gören diğer sürücüler araçlarından inerek yardıma koştu. Birlikte itilen arıza yapan midibüs emniyet şeridine alındı.
Aracın yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı da yeniden normale döndü.
Kadın trafik polisinin arızalanan midibüsü tek başına ittiği anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.