Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada yaralanan 17 yaşındaki Ömer A.'nın yardımına gelen kadın trafik polisi, gencin ıslanmaması için başında şemsiye tuttu. Kaza, saat 12.30 sıralarında Nuri Doğrul Caddesi'nde meydana geldi. Ömer A.'nın kullandığı elektrikli bisiklet ile karşı yönden gelen Keremullah L.'nin (26) kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen Ömer A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadın trafik polisi, yerde yaralı halde yatan gencin başında ambulans gelene kadar şemsiyeyle bekledi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında da şemsiyeyi tutmaya devam etti. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer A. tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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