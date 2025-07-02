Olay, Bağdat Caddesi’nde bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında park yeri meselesi yüzünden tartışma çıktı ve kısa sürede kavgaya dönüştü.
Bölgede devriye gezen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motorize yunus ekipleri, kavgaya müdahale etti.
Bu sırada kavgaya karışan L.K., bir kadın polise tekme attı.
Polise mukavemet üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.
Kavgaya karışan 4 kişi ile olayı görüntülemeye çalışan gazeteci R.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Gazi Polis Merkezi’ne götürüldü.
Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tarafların kavgası ve gözaltı anları yer aldı.