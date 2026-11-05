Olay, saat 15.30 sıralarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arkasındaki sokakta meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine, 03 AIU 814 plakalı otomobilin bulunduğu yere sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. "ATEŞ AÇIP KAÇTI" Görgü tanıklarının ifadelerine göre, ana yol üzerinde duran bir araçtan inen kişi, otomobildeki kadın sürücüye tüfekle ateş etti. Şüpheli daha sonra aracıyla olay yerinden kaçtı. Polis, kadının kimliğini belirlemek ve saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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